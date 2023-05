Une harmonie de Montzen organise un défilé de seconde main

Durant près d’une heure, des mannequins amateurs défileront avec des vêtements de seconde main sélectionnés auprès de trois partenaires: Second Life by Mel (Welkenraedt), l’ASBL La Providence (Plombières) et la Penderie de chez Happy Troc (Verviers).

Manon Cuppens, musicienne de l’harmonie et membre du comité, est à l’initiative de ce projet. "On avait envie de faire quelque chose d’un peu différent. Souvent, les harmonies organisent le même type d’événement. Ici, on a trouvé une idée qui permet de mélanger un événement musical en collaborant avec des acteurs d’un domaine différent. Et pour cela, on a pensé à la mode, mais à la mode écoresponsable. C’est très dans l’air du temps, vu la situation de notre planète."

L’ASBL La Providence, actuellement à l’arrière de la maison communale (en attendant l’ex-salle AMTF), s’est naturellement imposée à l’harmonie. "Mais nous avons aussi contacté une autre boutique à Welkenraedt puis la Penderie de Verviers. Nos musiciens étaient partants pour quelque chose de différent, mais je ne sais pas quels seront les retours. C’est tout nouveau, on verra", sourit Manon Cuppens.

Des morceaux "avec du rythme"

L’harmonie a donc fouillé dans son répertoire pour sortir dix morceaux, dont Attention Mesdames et Messieurs, Mr. Sandman, Venus, You can leave your hat on ou encore du Stromae. "Il fallait des morceaux avec du rythme, quelque chose qui permet de marcher. On a répété pendant plusieurs semaines le programme, et j’ai envoyé la liste des morceaux aux dames qui vont défiler ce dimanche. On va essayer de mettre tout cela en place."

Le choix des mannequins, justement, ne fut pas des plus évident. "C’était le plus difficile pour moi, reconnaît Manon Cuppens. Il fallait trouver des mannequins bénévoles, et en même temps des gens qui veulent bien faire cela tout en ayant, si possible, l’habitude. Finalement, nous avons pu négocier avec des connaissances, et nous aurons des dames, ainsi qu’un garçon, qui ont accepté de le faire, pour s’amuser. On aura une quinzaine de personnes lors du défilé, on a créé des groupes de 5 ou 6 pour essayer les tenues dans les magasins partenaires. Ils sont tous enthousiastes !"

Le Royal Cercle Musical Saint-Georges de Montzen prélèvera 10 % sur les ventes, après le défilé. De quoi financer la publicité, la location de la salle… "Et les bénéfices iront directement dans notre caisse, pour nos activités ou encore le concert annuel. Nous avons notamment le festival des 100 ans de l’harmonie l’an prochain ! On essaye de ne pas perdre de sous en organisant des événements, mais l’idée ici était surtout de faire quelque chose de novateur, de convivial et de chaleureux en attirant du monde dans notre commune."

La vente se tiendra après le défilé et il sera aussi possible d’y déposer quelques vêtements qui pourront trouver une seconde vie. "On a aussi préparé des gâteaux nous-mêmes, on espère que ça plaira", termine Manon Cuppens. Si ça, ce n’est pas alléchant !

P.A.F.: 3 €.