Un orchestre éphémère plombimontois pour la Fête des trois pays

Pour diriger cet orchestre éphémère, une pointure: Daniel Gazon. "Il est très compétent, a une très bonne gestique et il est très connu. D’ailleurs il revient d’une tournée de concerts à Munich", glisse le Plombimontois, qui est parti en tournée dans le sud de la France avec lui, il y a plus de vingt ans, dans le cadre de sa société musicale. Les musiciens ont quatre répétitions (elles ont commencé ce samedi) pour peaufiner un programme qu’ils ont moins l’habitude de jouer. "Ce sont deux ou trois transcriptions, un concerto… c’est-à-dire, moins de musique que l’on appelle “facile” dans les harmonies. Toutes les harmonies ont encore un bon niveau dans la région. Mais les transcriptions, c’est devenu difficile d’en jouer, parce que tout le monde a le même problème, on manque de bois pour faire ça !"

Joel Schmitz se réjouit de voir cet orchestre éphémère se former, cela fait en effet plusieurs années qu’il projette de rassembler les musiciens de la commune, un peu comme il l’avait fait pour les 150 ans de l’harmonie de Gemmenich, il y a cinq ans. "J’avais eu l’idée de mettre dix musiciens de chaque harmonie ensemble. J’allais chercher ce qu’il fallait dans chaque harmonie et nous avions organisé un concert avec José Schyns. Cela a été un franc succès !"

Le vice-président est convaincu que l’avenir des harmonies, qui peinent à garder des jeunes, passera par ce genre d’orchestres éphémères. "Cela devient de plus en plus dur d’avoir des jeunes parce que l’école de musique, c’est une deuxième école en réalité. C’est dommage parce que l’on a encore huit harmonies dans la commune, c’est un sacré patrimoine. C’est pareil dans les clubs de foot, beaucoup fusionnent et, un jour, pour les harmonies, ce sera la même chose."

Il espère ainsi pérenniser cette union et ambitionne de participer au World Music Contest à Kerkrade, de l’autre côté de la frontière néerlandaise. "Ce n’est même pas à trente minutes de chez nous. Il y a des harmonies du monde entier, des concours de concert, de show, de marching…"