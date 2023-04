Plombières vote une motion contre l'hypocrisie de la politique migratoire: "Il faut sauver non seulement la famille Gonzalès mais aussi la dignité humaine et la dignité du politique"

Le conseil communal est allé à la rencontre des manifestants et la bourgmestre, Marie Stassen, leur a confirmé leur soutien contre "l’hypocrisie de la politique migratoire": "Nous voulons prendre de la hauteur et ne pas personnaliser la démarche. Il ne s’agit pas de défendre la famille Gonzalès parce que celle-ci a un parcours d’intégration exemplaire, il s’agit de dénoncer une politique migratoire hypocrite. Car que se passe-t-il une fois que ces familles reçoivent l’ordre de quitter le territoire ? La plupart deviennent des sans papiers sans accès aux droits fondamentaux. Plus de 150 000 personnes sont des sans papiers dans notre pays et l’on sait que ces travailleurs contribuent au fonctionnement de la société. Il faut sauver non seulement la famille Gonzalès mais aussi la dignité humaine et la dignité du politique !"

André Scheen pour le groupe URP s’est réjoui que la commune se positionne et "qu’elle le fasse plus largement". Les membres du conseil communal ont ensuite voté à l’unanimité une motion de soutien à remettre à Nicole de Moor, avec la pétition et ses plus de 1500 signatures.