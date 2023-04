Le conseil de ce jeudi soir devait également se positionner sur un projet d’implantation à visée inclusive au sein de l’école maternelle de Sippenaeken, en collaboration avec la Court’Echelle, mais il a finalement été retiré.

Michelle Habets (URP) est revenue sur la réunion de présentation de la veille en présence du PO: "C’est un beau projet, mais il mérite d’être mûri. Les gens n’y étaient pas opposés. Il y a eu des questionnements légitimes. Il faut pouvoir les entendre et y répondre !"

Marie Stassen a alors embrayé décrivant une réunion qui "des avis des intervenants extérieurs, ressemblait à une tribune politique". "Certains acteurs avaient des questions et des craintes légitimes, un climat serein aurait permis de recadrer certaines interventions manquant de bienveillance, mais la tension politique ne l’a pas permise."

Se sentant directement visée, son interlocutrice a regretté "une récupération politique ". Un projet de collaboration de moindre envergure va être cependant lancé et le projet de classe inclusive n’est pas abandonné à insisté la bourgmestre.

2.Sports

Plombières va lancer un marché pour la conception et la réalisation d’une piste de pumptrack, à côté du Dirtpark, rue du Lycée (163 000 €). L’opposition (URP) a voté contre pour la question du timing qu’elle n’a jamais trouvé opportun. "Par souci de cohérence, il vaudrait mieux se dire: on fait un projet (NDLR: le Dirtpark pas encore finalisé) et puis après si ça marche, s’il y a une demande, on fera un autre !", a souligné Michelle Habets.

3.Énergie

Deux marchés ont également été validés pour la réalisation d’audits énergétiques dans 18 bâtiments communaux, d’études de préfaisabilité dans 11 d’entre eux ainsi que la mise en place de compteurs à impulsion (mazout, gaz, eau), pour certains avec un système de monitoring (à la maison communale, à la bibliothèque, dans les écoles de Moresnet et de Hombourg et à l’entrepôt communal).

4.Nouvelleconseillère

Christiane Quodbach (OCP) a presté serment ce jeudi soir. Elle remplace jusqu’au 3 septembre 2023 Davina Houben, qui a souhaité bénéficier d’un congé à l’occasion de la naissance de son enfant.

5.Parcpaysager

Le conseil communal a approuvé le plan directeur du projet de parc paysager Bocage sans frontière (l’opérationnel, sur 6 ans, doit encore être terminé pour le 24 mai prochain). Il prévoit un budget annuel de 611 000 € financés à 80% par la Région flamande (avec des montants européens FEADER). Le reste sera supporté par les communes (5 000 € pour chaque commune, 8 000 € de la Province par commune et 60 000 € de la ministre Tellier). Le budget permettra d’engager des coordinateurs (3-4 équivalents temps pleins, au sein d’un bureau du parc, pour faire le lien entre les acteurs politiques et locaux.

