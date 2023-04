L'équipe JRC de Hombourg: 50 ans de créations théâtrales à Plombières

L’équipe actuelle est régie par Christelle Stassen, avec Nadine Nix en aide-mémoire et Claire Stassen au maquillage des acteurs, que sont Félix Stockhausen, Manon Toussaint, Manon Nix, Dara Reinertz, Benjamin Nicolaye, Cyril Degée, Marie Nyssen et Guillaume Lenoir. Pour l’occasion, les anciens membres étaient invités car 164 comédiens amateurs se sont succédé sur les planches depuis 1971 (Marita Van Proemeren et Christian Lenoir furent les plus assidus, les Hombourgeois ont évidemment eu une pensée pour eux).

Dans l’annexe de la salle, Albert Stassen, secrétaire-trésorier de la troupe, avait monté une exposition rétrospective. "Je fus acteur pendant 10 ans, puis régisseur, puis souffleur… Depuis 2018, je ne fais plus que l’administratif, c’est ma fille Christelle qui est régisseuse. Jusqu’en 1967, il existait encore deux troupes à Hombourg, la JRC et la JRCF, garçons et filles étaient séparés. Il n’y eut rien entre 68 et 70, on a relancé une équipe mixte en 1971. Il faut savoir que dans les années 50, avec les Joups et les Brices, nous avions quatre troupes de théâtre à Hombourg ! Mais avec l’arrivée de la télévision, tout a un peu disparu, sauf la JRC. Nous avons encore une troupe au collège Notre-Dame de Gemmenich, qui joue ces 22 et 23 avril, et nous avions, jusqu’au Covid, une troupe à Montzen. Plombières compte plusieurs troupes en patois (à Moresnet, Gemmenich ou Hombourg). Et on retrouve encore du théâtre ailleurs, à Saint-Jean-Sart, La Minerie, Lambermont, Elsaute… Je vais régulièrement en voir dans la région."

Le patois ("plat") est défendu à Plombières. Une convention a été signée l’an dernier en ce sens. "De 71 à 82, on jouait en français. Puis, de 83 à 97, nous avions des pièces franco-patoisannes. On mélangeait tout dans la même pièce, c’était comique mais aussi la réalité des gens d’ici qui passent d’une langue à l’autre. Depuis 97, nous avons une troupe en patois dans le village."

La JRC propose des comédies, "comédies de boulevard et vaudevilles, mais nous avons déjà joué du Labiche (en 1971 et en 2000)". La pièce n’est plus jouée qu’une fois l’an, pour deux représentations. "Dans les années 70 ou 80, nous allions encore dans les villages voisins pour les kermesses, à La Minerie, Charneux, etc. Mais c’est terminé. Pourtant, le théâtre se maintient bien. Le vendredi, ici, c’était plein ! Mais ça reste du local et nous avions de nombreux anciens pour la 50e de nos créations (tout fut annulé deux semaines avant la représentation en 2020, en raison du Covid… Nous n’avons relancé que cette année). Au niveau des acteurs, nous souhaitions relancer en 2022 mais les acteurs s’étaient dispersés. Avant, on avait l’embarras du choix. Désormais, nous sommes contents lorsque nous avons le bon nombre. Mais cela varie d’une année à l’autre. Chez les ados, la flamme est encore là. Jouer, c’est l’occasion de monter sur les planches, de vaincre son stress." Et de s’intégrer dans une vie villageoise, associative et folklorique qui ne s’essouffle jamais à Plombières.