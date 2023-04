Le collège Notre-Dame se mobilise contre l’expulsion d’une famille ayant fui le Salvador

"Libertad para los Gonzalès", ces lettres sont affichées aux fenêtres du collège de Notre-Dame de Gemmenich et peuvent mal de passer inaperçues. C’est bien le but de l’établissement: informer et dénoncer une injustice. La famille Gonzalès, qui a fui le Salvador et l’intimidation de la part de cartels mafieux en 2019, a reçu la semaine dernière, après quatre années de procédure pour bénéficier d’une protection internationale, un avis d’expulsion. "On avait régulièrement eu l’occasion de souligner l’intégration de David dans l’école (NDLR: son jeune frère fréquente l’école fondamentale de Gemmenich) mais également dans la commune – il joue au football dans le club des Trois Frontières -, ainsi que son parcours scolaire admirable. Cela nous a un peu coupé l’herbe sous le pied. On perçoit une injustice, on a du mal à extérioriser les choses. Beaucoup d’élèves sont dans l’incompréhension totale parce qu’ils ont l’impression d’avoir là un parcours d’intégration idéal… Se dire que la famille risque de devoir quitter le territoire est insupportable à nous yeux !", partage le directeur du collège, Benoît Hilligsmann.