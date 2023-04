Jean Drooghaag, alias Magic Sax, fête ses 70 ans et est prêt à remonter sur scène, à Plombières ou ailleurs

Musicien depuis 65 ans

Attiré par les instruments de musique dès l’âge de 5 ans, il a peaufiné son art dans sa région natale, à l’harmonie Sainte-Cécile de Gemmenich, à l’académie de Welkenraedt et "à 14 ans et demi", mentionnait-il en 2018, dans l’orchestre Pierre Naftaniel d’Eupen "au sax et à la clarinette". Il enchaîne les groupes et orchestres régionaux, et principalement plombimontois, avant de se lancer en solo dès 1999.

À la même époque, Jean Drooghaag lance les thés dansants, d’abord à Henri-Chapelle avant de décliner son savoir-faire à La Calamine, Gemmenich et Plombières. La fermeture de la salle AMTF, en 2019, le forçait à un nouvel exil, et c’est à Gemmenich qu’il retrouva un espace scénique… avant d’être stoppé net par la crise sanitaire en mars 2020. Notre infatigable musicien avait alors donné rendez-vous à son public le 1er mai 2022 pour une reprise chaque dimanche, alors qu’il était, nous confiait-il, à deux doigts de raccrocher.

Jean Drooghaag a eu des soucis de santé en 2021 et 2022. ©EdA LABEYE Philippe

"J’ai commencé à 14 ans, et je vais en avoir 70. Bref, j’ai fait ça toute ma vie, retrace Jean Drooghaag. Nous devions, en effet, recommencer le 1er mai 2022, mais ce ne fut pas le cas. J’ai eu une opération en 2021, et j’ai dû refaire un traitement l’an dernier. En 2022, j’ai fait 35 rayons ! Mais là, maintenant, c’est reparti. Si quelqu’un a besoin de moi ! J’ai déjà fait une soirée, et j’envisage de refaire d’autres choses."

"Les gens veulent danser… et avoir des contacts"

Motivé comme jamais, le musicien entend aussi et surtout répondre à une demande. "Les gens veulent danser, on m’en parle et on me le demande souvent. Donc je suis disponible pour des petites soirées privées, des petits concerts, des animations extérieures…" Et, donc, le concept des thés dansants pourrait refaire son apparition cette année. Pour peu que Magic Sax trouve un lieu afin d’assurer ses performances. "Oui, si on trouve une salle pour pouvoir jouer tous les dimanches, on pourrait refaire les thés dansants. Mais trouver la salle, c’est ça le hic. Il faut quelque chose de fixe, une salle ou un hall. Avant, j’allais à Aubel ou à Banneux, mais ce n’est plus le cas. Il n’y a plus de musicien nulle part, tout le monde a arrêté. Moi, je joue seul sur scène, au saxophone ou à la clarinette (je suis aussi DJ). Je raconte des couillonnades (sic) , aussi. Et, franchement, ça attire du monde. Évidemment, pas les jeunes. Le public, c’est à partir de 45 ou 50 ans. Le but, outre la musique, c’est d’avoir des contacts, de nouer des contacts, et de rire", insiste-t-il.

Et Jean Drooghaag le souligne: il est disponible. "Je vais avoir 70 ans, et je suis pensionné. Avant, je travaillais en plus, en tant que machiniste sur les trains (à 19 ans) ou comme contrôleur à la Poste (plus tard). Mais j’ai dû arrêter suite à un accident de travail à 32 ans." De quoi "libérer" quatre décennies, ou presque, pour parfaire son art.

Alors l’appel est lancé, et il peut retentir au-delà de Plombières et Aubel: Jean Drooghaag est de retour. Et s’il pouvait trouver une salle, ses thés dansants le seraient tout autant.