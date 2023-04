Les nouveaux propriétaires, une famille française, ont acquis le site le 21 septembre 2021. Ils n’ont pas tardé à investir les lieux, puisque la piscine délabrée fut détruite en février dernier tandis que les travaux se sont encore poursuivis la semaine dernière avec du terrassement et des aménagements pour l’aire de jeux (qui devrait déjà être accessible dès le 1er mai).

"C’est, ici, la toute première phase du renouveau du Kon Tiki, avec la rénovation de la piscine et, prochainement, la construction du pool house. C’est même déjà prévu que la piscine soit réalisée pour cet été, pour cette saison (le pool house, lui, ce serait pour l’année prochaine). La procédure de permis est en cours, on les a déjà rencontrés pour la piscine et le pool house, et le permis sera octroyé dans les prochains jours s’il n’y a pas de grosses remarques. Nous avons déjà eu confirmation, à Liège, qu’il y aura un avis favorable par défaut. C’est un projet sympa, pour un plus et pour un mieux ", poursuit Romain Ganser.

"Le pool house, ce sera pour l’an prochain, confirme Olivier Debruyne, directeur du site. Mais la piscine doit être prête pour fin juin. Ce sera une piscine avec un lagon et des jets d’eau. Ce sera réservé aux résidents du camping, mais si on peut ouvrir à d’autres, on le fera. Je ne pense pas que c’est légalement possible… D’ici là, nous sommes en train de refaire tout le terrain de jeux. Ils ont commencé ce lundi 3 avril, et ça doit être achevé pour le 1er mai."

Le camping du Kon Tiki accueille principalement des Allemands, qui louent leur emplacement à l’année. Le permis actuel porte sur près de 500 caravanes, un chiffre qui sera revu à la baisse d’ici quelques années car la volonté est d’accroître le confort des lieux. "Nous allons installer, cette année, une aire pour 40 mobil-homes. Nous avons en effet près de 500 emplacements… Mais beaucoup de parcelles sont vides. L’idée, c’est d’entamer déjà des travaux dans la partie la plus ancienne en renouvelant l’électricité, en changeant les canalisations, en plaçant de la fibre optique… L’idée à terme, c’est d’avoir entre 305 et 310 emplacements, on doit encore maximaliser cela", indique Olivier Debruyne.

L’échevin de l’Urbanisme confirme les autres procédures enclenchées au Kon Tiki. "Il y a une seconde phase pour accueillir les mobil-homes mais aussi la volonté, avec l’échéance de leur permis unique en 2026, de refaire des aménagements afin d’avoir de plus grands espaces dans la zone de caravaning. On a eu une réunion avec l’ensemble des voisins proches pour présenter le dossier, et nous avions eu de bons retours. C’est un projet positif pour la Commune, et pour eux aussi", conclut Romain Ganser.