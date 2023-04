Les chantiers enfin achevés à Gemmenich

"On est sur la fin du chantier, la première couche d’asphalte est placée. Il faut encore remonter les chambres de visite, dans le courant de cette semaine, et placer une seconde couche d’asphalte dans les prochains jours. Il restera encore la signalisation. Bref, on est sur la fin. Et nous organiserons une petite inauguration à la fin de mois d’avril, pour montrer notre soutien aux Gemmenichois car on voit enfin le bout du tunnel après plusieurs gros chantiers. Il ne restera, sur la partie des trottoirs, qu’un dossier, la pose de la fibre optique rue de Vaals (une route du SPW, il y aura une circulation en alternance avec des feux tricolores)", indique Jonathan Deckers (OCP), échevin des Travaux.

Plus de trois millions d’euros !

Ce dossier, chapeauté par l’AIDE (Association Intercommunale pour le Démergement et l’Épuration), va permettre de rejeter les eaux usées vers la station d’épuration de Plombières (Höfke) "et non dans les égouts et puis dans la Gueule". La Commune "en profite pour refaire la voirie", contre, selon le dernier état d’avancement, 738 517 € avec TVA (le montant à charge de la SPGE dépasse, lui, les deux millions d’euros hors TVA). "On l’a intégré dans le plan d’investissement communal et on aura une charge de remboursement envers l’AIDE sur 20 ans", signale Jonathan Deckers, qui retrace en quelques lignes l’historique du dossier. "C’est un projet d’avant 2012. Ils ont entamé des travaux (NDLR: en 2015) mais le sol était mouvant et il a fallu tout stopper. Un bureau d’études a été désigné, il y a eu des études de sol avec la solution d’utiliser des cannes de rabattement pour faire descendre la nappe phréatique. Nous avons alors, en juin 2019, entamé le chantier de la rue des Écoles qui devait initialement se faire après la rue Saint-Hubert. On a eu deux très gros chantiers qui se sont enchaînés, tout en sachant qu’ici on a commencé rue de Moresnet avec la pose des bassins d’orage (avec des chambres de visite de plusieurs mètres cubes qui prenaient toute la largeur de la route). Le chantier s’est étiré sur une partie de la rue Sandberg, sur la place Colonel Peckham… La difficulté, c’étaient les délais car il fallait placer les cannes, attendre que la nappe soit assez basse, etc. Et nous avons la complexité d’avoir du sable boulant. C’est vrai, ce fut long, d’autant qu’on a eu des intempéries et qu’on se retrouve donc ici à fin avril, soit quasiment quatre ans de chantier pour les Gemmenichois."

Une fameuse épreuve à surmonter pour les Plombimontois et pour ceux se rendant à Vaals ou Aix-la-Chapelle par ces voiries.