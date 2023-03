Le projet est porté par Mustad, société basée en Norvège, qui a mandaté la SPRL André Beckers de Baelen afin de réaliser ce projet. "Il s’agit de quinze lots, principalement des maisons individuelles ou jumelées avec la possibilité de petits immeubles à appartements, détaille le Baelenois. La Commune de Plombières a donné ses directives pour que le projet s’intègre au bâti existant, et tout est suivi dans cette direction pour que ça convienne à tout le monde."

Une entreprise norvégienne spécialisée dans le fer à cheval

André Beckers nous en dit plus également sur l’origine de Mustad, établi en Norvège donc. "Ce sont des Norvégiens qui sont propriétaires des terrains depuis des générations, deux ou trois générations. Ils avaient des sociétés partout en Europe, et aussi en Belgique dont à Plombières. À l’origine, ils avaient une spécialité dans les clous pour les fers des chevaux (NDLR: fondé en 1832 à Gjövik, Mustad est devenu “l’un des principaux fournisseurs norvégiens de petit produits métalliques…” Et au milieu des années 1920, Mustad “dominait le marché européen des fers à cheval avec près de 8 000 ouvriers dans 13 pays.”) , mais les enfants n’ont plus ce type de commerce et ils revendent les terrains."

La zone plombimontoise s’étire sur près de 1,8 hectare. Une zone verte séparera deux poches, celle du Windt et celle des Anciens Fours. La première prévoit sept lots de 860 à 1 435 m2, tandis que la seconde se concentre sur huit lots de 525 à 745 m2. Romain Ganser (OCP), échevin de l’Urbanisme, a suivi la genèse du projet. "Le projet est en deux parties, une partie haute avec maximum sept lots et une partie basse avec maximum huit lots. Et, entre les deux, on a une zone verte de 6 000 m2. C’est une zone d’habitat, mais les demandeurs se sont engagés à maintenir cette parcelle boisée pour garder la biodiversité. On a traité les deux zones de manière différente en termes d’intégration urbanistique et paysagère. En partie basse, on a souhaité réfléchir à une manière de réinterpréter les habitations minières (de manière contemporaine), en travaillant avec des volumes mitoyens. Aucun immeuble à appartements n’est prévu là. Au niveau de la partie haute, on parle de quatre façades ou de semi-mitoyennes qui répondent à l’aménagement de la rue Windt. Les deux permettent une mixité au niveau des logements."

Divers paramètres ont été pris en compte, indique l’échevin Ganser. "Il y a une attention à la gestion de l’eau venant du Windt, via un fossé parabolique pour drainer l’eau. Au niveau de la végétalisation, on a prévu des dalles gazon. On va imposer la plantation de cinq arbres entre la rue de l’Usine et rue des Anciens Fours, dans la partie enherbée. Et on a demandé la rénovation complète de l’escalier entre la rue de l’Usine et la rue des Anciens Fours vers le RAVeL, et l’aménagement d’un passage pour piéton PMR avec la jonction du RAVeL du dessus. Le dossier vient d’être rentré, c’est le tout début. Mais la pression immobilière est importante à Plombières, on a une demande croissante", conclut-il.