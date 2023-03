Comment améliorer et préserver la biodiversité à Plombières ?

La Commune de Plombières organise, dans le cadre du Plan communal de développement de la nature, ses premiers "états généraux de la biodiversité". Le bureau Faune et Biotopes va encadrer ce premier travail ayant pour objectif de définir une stratégie de préservation et de développement de la biodiversité tout en tenant compte des enjeux actuels de la société. Pour ce faire, l’apport des citoyens et des acteurs du terrain est souhaitée, raison pour laquelle les Plombimontois sont appelés à rejoindre la maison de village de Sippenaeken ce 28 mars à 20 h.