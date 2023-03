Après six mois d’expérience, Plombières a dressé un bilan de l’extinction de l’éclairage public, entre minuit et 5 heures du matin. "La police rapporte des chiffres qui n’ont pas augmenté et qui sont même en diminution pour certains faits. On peut dire qu’il n’y a pas de lien entre l’extinction de l’éclairage public et des cambriolages ou des accidents qui auraient brutalement augmenté ", a indiqué Sébastien Kessels (OCP). L’économie pour la Commune a été chiffrée pour le mois de janvier à 6 126 € (ce qui correspond à une diminution de la consommation de 20 000 kilowattheures par rapport à janvier 2022). "Si on fait fois douze, on arriverait à 73 000 € d’économies sur un an, pour autant que le tarif reste à 30 cents du kWh." L’extinction nocturne de l’éclairage public va donc se poursuivre. Entre le 1er mai et le 31 juillet, l’éclairage ne sera pas réactivé à 5 heures du matin.

2. Finances

La 1re modification budgétaire de l’année a été approuvée ce jeudi soir. 118 000 € de dépenses supplémentaires ont été ajoutés à l’extraordinaire (investissements): 75 000 € pour l’équipement de la salle de Montzen qui coûte plus cher que prévu, 8 000 € pour l’achat d’une lame de déneigement et 35 000 € pour le raccordement électrique de l’école de Hombourg.

3. Travaux

La route qui mène au camping à Sippenaeken (Mergelhof) va être refaite. Un marché a été validé pour une estimation de 291 000 €. "Deux couches d’hydrocarboné et trois casse-vitesses sont prévus, ainsi qu’un mur de soutènement pour agrandir la voirie de 1 mètre 50 afin que les caravanes puissent se croiser dans le premier virage", a précisé l’échevin des Travaux, Jonathan Deckers. Si le budget le permet, le tronçon qui va vers les Pays-Bas sera également refait. Les toits des bâtiments Téléservice et du dépôt de sel vont également être désamiantés et refaits pour 100 000 €.

4. Délégation au Collège

Comme dans d’autres communes, suite à la modification de la législation par la Région, le montant des marchés publics qui peuvent être délégués au Collège et à certains agents a été revu de 15 000 € à 30 000 €. "C’est pour accélérer les procédures administratives, a insisté Lucien Locht. Vous avez toujours votre droit de veto quand le dossier passe au budget ou en modification budgétaire. On n’est pas là pour vous reprendre un certain pouvoir, vous le conservez !" Pour le groupe URP, c’était non. "On avait parfaitement compris la situation sans explication supplémentaire, c’est une question politique, on estime que c’est un filtre en plus et vous ne nous ferez pas changer d’avis", a tranché Michelle Habets.

5. Zéro déchet

Après les langes lavables en 2022, la lutte contre le gaspillage alimentaire et le réemploi seront au centre des activités pour promouvoir le zéro déchet organisées en collaboration avec Intradel.