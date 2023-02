Sécurité sur le RAVeL: la Ligne 38 éclairée au-delà de Herve ?

À Aubel, ce n’est pas à l’ordre du jour. "C’est dommage, l’idéal ce serait que tout soit éclairé avec de l’éclairage intelligent, avec des bulles de lumière qui suivraient le cycliste qui avance", explique Benoît Dorthu, et de poursuivre: "Mais ce sont de solides budgets et ce n’est pas un dossier si simple: un éclairage impacterait la faune et la flore, puis il y a aussi toutes la problématique du coût de l’électricité."

À Thimister-Clermont, on pense éclairer deux zones en particulier. "Au moment de la pose du tarmac sur le RAVeL, il y a maintenant trois ou quatre ans, on en a profité pour placer des gaines et des tire-fils au centre de Thimister, entre la passerelle de la rue Cavalier Fonck et la rue Pierreux, et à Froidthier, entre Chaumont et Cour Palent, c’est-à-dire, les deux endroits un peu plus habités. Dès que l’on aura un créneau de subsidiation Pollec (NDLR: Politique locale énergie climat) par exemple, comme Herve, on éclairera ces deux tronçons-là avec également un système LED avec détecteur de mouvement", assure le bourgmestre, Lambert Demonceau, en charge de la Mobilité.

À Plombières, le RAVeL a été éclairé dans le cadre de l’ aménagement du site minier, entre le parking de covoiturage jusqu’à la maison du site minier. "Des mats éclairent le RAVeL sur ce tronçon-là vu qu’il y a le stationnement, la plaine de jeux, des événements en été", indique l’échevin de la Mobilité, Jonathan Deckers. De plus, des luminaires viennent également d’être installés en ce mois de février 2023 pour sécuriser les traversées du RAVeL (Lignes 38 et 39). "Il y en avait déjà des traversées éclairées par l’éclairage des voiries, ici il y en a neuf supplémentaires qui sont éclairées avec quinze luminaires au total. C’est à chaque fois un ou deux mats. On éclaire la traversée pour que le cycliste et le piéton soient visibles par la voiture. C’est un éclairage qui est dimmé, il fonctionne à 10% et il y a un détecteur de mouvement qui détecte le vélo ou le piéton et enclenche le luminaire à 100%." Ce jeudi, les détecteurs de mouvement devaient encore être placés. Le projet a coûté environ 51 000 €, financés à hauteur de 50 000 € par un subside Pollec 2020. L’élu insiste, la volonté n’est vraiment pas d’éclairer tout le RAVeL: "Il traverse quand même la nature, et au niveau biodiversité on sait que ce n’est pas bon, sans parler du coût !"