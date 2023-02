Le cortège du carnaval, toujours aussi populaire à Plombières ! (photos & vidéo)

Ils auraient certainement pu rêver mieux comme météo pour le retour du carnaval de Plombières ce samedi, mais les 1300 carnavalistes ne se sont pas refroidis pour autant. "La pluie ne gâche pas le plaisir que l’on a de se retrouver. C’est dommage, ce serait plus beau s’il y avait du soleil, mais on va tout faire pour que l’on ne pense pas à la pluie et s’amuser ", nous confiait la princesse Elena 1re, quelques minutes avant le départ. Ils étaient ainsi tout aussi nombreux qu’en 2020 à défiler dans les rues de Plombières pour le 35e cortège, preuve que deux années de crise sanitaire n’ont pas fait disparaître la fièvre carnavalesque chez les Plombimontois. Les différents villages de l’entité étaient ainsi encore une fois bien représentés avec des groupes de Plombières, Montzen, Hombourg, Gemmenich, Moresnet et Sippenaeken, dont la fanfare ouvrait le cortège au départ de la place du IIIe Millénaire.