Plombières: le petit-déjeuner des vieilles femmes a sonné le grand retour du carnaval (vidéo)

Après deux années passées dans une armoire, la clef de la Commune a été dépoussiérée et confiée par la bourgmestre, Marie Stassen, et l’échevine du folklore, Nadine Schyns, à Myriam Locht-Hageltsein. Celle qui est impliquée dans la Royale Harmonie Saint-Joseph de Hombourg et participe au carnaval depuis 25 ans était très impatiente de les recevoir au nom des vieilles femmes de Hombourg, qui recevront l’événement l’année prochaine.

Les élues avaient bien sûr prévu un discours en patois. «Il était basé sur d’anciennes chansons carnavalesques que tout le monde connaît», partage Nadine Schyns. «Avec un message clair : aujourd’hui, on oublie un peu le monde autour, on fait une petite parenthèse dans l’actualité pour s’amuser. On a tous besoin de ça!», ajoute la mayeur. Chaque échevin a ensuite été ensuite moqué gentiment, comme c’est typique du carnaval rhénan. «Elle a vraiment bien fait ça!» La princesse Elena 1re et son team ont terminé de chauffer la salle, bien remplie. Les vieilles femmes ont rejoint alors le cortège de La Calamine.