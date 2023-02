Plombières: "L'amour du carnaval", Jacques et Suzanne l'ont depuis toujours

Des initiés par le Cwarmê

En plus de donner un coup de main où il faut dans le CCCP (collecte dans le village, aménagement du chapiteau qui remplace la salle AMTF, service au bar, rangement,…), il tient également les rênes d’un groupe, avec son épouse, Va Overal. C’est qu’ils se disent de vrais mordus du carnaval… et cela n’a pourtant pas commencé à Plombières ! "Ma maman était de Malmedy, donc on avait déjà un pied dans le carnaval wallon. On a fait pendant une dizaine d’années le Cwarmê. Donc quand nous sommes venus nous installer à Plombières, il y a quarante ans, l’instinct carnavalesque, on l’avait. Alors, comme on avait cette envie de carnaval, avec deux familles, on a créé un groupe que l’on appelle"Va Overal", c’est-à-dire,"ceux de partout". On était une quinzaine et de fil en aiguille, avec les amis des amis, on a été jusqu’à 40 personnes à faire le cortège !", rembobine Jacques Spiertz.

Retrouvailles

Comme son nom l’indique, les participants viennent des différents villages de l’entité, de communes voisines comme Thimister-Clermont ou encore de Liège. Ils seront une vingtaine cette année à défiler en Indiens, "avec le Covid, certains avaient pris d’autres dispositions en ne sachant pas si le cortège aurait lieu". Dans l’incertitude, ils ont également fait l’impasse sur un char, d’habitude familial. Mais le plus important, c’est de se retrouver enfin pour ce rendez-vous. "Il y a deux ans que l’on n’a plus fait de cortège, on est reparti et on espère que les gens vont répondre à l’appel !", lance le carnavaliste.