La question à... Romain Ganser (Plombières): bientôt le retour d'un distributeur de billets sur l'entité?

Dès que l’on a été mis au courant de l’arrêt du distributeur au niveau de la banque CBC à Gemmenich, on a contacté le gestionnaire de réseau de distributeurs Batopin, qui nous a directement proposé une solution. En partenariat avec eux, on a cherché un endroit. On a pensé à l’ancien syndicat d’initiative à Gemmenich (NDLR: en bas de l’escalier de l’église, au numéro 24, rue César Franck) car on estimait que cet endroit était vraiment central dans le village avec tous les commerces autour. Et Gemmenich disposait historiquement d’un distributeur. On a trouvé ça intéressant de le replacer là.

On est allé le visiter début janvier avec l’architecte du réseau Batopin. Nous attendons toujours son rapport de faisabilité qui devrait tomber dans le courant de ce mois-ci.

Si celui-ci était négatif, il faudrait trouver un autre endroit, mais lors de la visite, l’architecte était plutôt positif. Il disait qu’il y avait l’un ou l’autre aménagement à faire au niveau de la façade notamment, puisqu’il s’agirait de deux distributeurs à rue.

Pourquoi ne pas être passé par bpost, qui propose également des solutions en cas d’absence d’automates dans une commune ?

On a eu aussi un premier contact avec bpost, mais ils proposaient plutôt des containers et l’on trouvait que la solution intégrée proposée par Batopin était plus à propos dans un centre de village. Au final, on est sur le même type d’offre, mais on a eu de bons contacts avec Batopin dès le début donc on a décidé de se tourner vers eux.

Qui est le propriétaire du bâtiment visé ?

Il appartient à la fabrique d’église de Gemmenich qui a été associée au projet. Ils ont rencontré avec nous l’architecte sur place et ils sont tout à fait preneurs. A priori, il y aura un petit loyer pour la fabrique d’église, mais ce sont des discussions qui doivent encore avoir lieu entre elle et le gestionnaire de réseau Batopin.

Dans quel délai les Plombimontois peuvent-ils espérer pouvoir bénéficier de ces nouveaux distributeurs à Gemmenich ?

On espère qu’ils arriveront avant la fin de l’année, on sera tributaire du permis d’urbanisme pour les petits travaux à prévoir. A priori, il sera demandé par Batopin, mais le gestionnaire de réseau ne s’est pas encore positionné sur un timing précis. Au niveau de la commune, on est vraiment derrière pour que la situation se débloque le plus rapidement possible, cela fait déjà six mois que le distributeur à Gemmenich est parti.

On sent vraiment que les gens sont demandeurs. Pour le moment, ils doivent courir à La Calamine, à Henri-Chapelle ou à Aubel pour avoir un distributeur. Idéalement, ce serait encore pour cette année, on l’espère !