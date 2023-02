Des servitudes bien accessibles aux marcheurs

C’est un long contentieux qui vient de voir le bout en ce 8 février 2023. Depuis onze ans maintenant, la commune de Plombières est en conflit avec un propriétaire privé qui détient des terres dans les bois de Beusdael et Obsinnich. En cause des servitudes qui sont utilisées depuis des lustres par des promeneurs qui se baladent dans ces bois de Sippenaeken. Et le propriétaire de ces terrains avait tout simplement bloqué l’accès. Tout qui était de passage à cet endroit devait rebrousser chemin, notamment suite à l’installation de barrières métalliques. Mais la commune en 2012 avait entamé un long combat face au propriétaire. "La commune a tenu à la préservation des servitudes publiques de passage utilisées par la population depuis de nombreuses décennies, détaille Albert Stassen, le président de l’ASBL Chemins de Wallonie. Lassée des intimidations et entraves des préposés du propriétaire à l’égard des utilisateurs de ces chemins, l’autorité communale de Plombières avait en 2018 et 2019 fait le constat administratif de la création par le public pendant 30 ans avant 2010 de ces servitudes publiques de passage en se basant à l’époque sur 416 attestations réunies par Chemins de Wallonie (qui s’appelait encore Itinéraires Wallonie à l’époque) en 2015 et qui témoignaient de l’utilisation de ces chemins (mais aussi de ceux sur Fourons) par le public depuis plus de 30 ans, créant de la sorte automatiquement des servitudes publiques de passage." Un constat qui fut contesté devant le juge de paix par le propriétaire, qui s’était entre-temps allié avec un autre propriétaire à ce sujet. Et le juge de paix avait donné raison à la Commune. Les deux propriétaires ont ensuite interjeté appel et, après échanges de conclusions par les parties, l’affaire a été plaidée à Verviers en janvier 2023. "Ce 8 février 2023, le juge d’appel a rendu son verdict. Il confirme globalement le premier jugement mais restreint la servitude publique de passage aux seuls piétons alors que la décision du premier juge permettait aussi aux cavaliers et VTT de l’emprunter. Cette décision de justice suit en réalité une demande subsidiaire que formulaient les demandeurs dans leur requête d’appel. La “chaîne” (devenue barrière) au carrefour avec le chemin de Maestricht pourra subsister mais l’accès des piétons devra être aménagé pour accéder au-delà."