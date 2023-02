D’ici fin 2023, Plombière produira un tiers de sa consommation en électricité

Malgré un contexte qui met à rude épreuve les finances de nos communes, Plombières poursuit ses investissements dans la production d’énergie durable. Après la maison communale qui vient d’être équipée d’une installation photovoltaïque de 29,6 kWc fin 2022, 180 000 euros sont prévus au budget 2023 pour l’installation de panneaux photovoltaïques à la nouvelle salle polyvalente de Montzen, à l’école communale et au centre sportif de Gemmenich, à l’école et à la crèche communales de Plombières ainsi qu’à l’école communale de Montzen. La Commune a fait les comptes, " en ce qui concerne l’électricité, elle devrait produire, dès cette année 2023, près de 160 000 kWh par an, ce qui équivaut aujourd’hui à un tiers de la consommation totale ! ", indique-t-elle par voie de communiqué. D’autres travaux sont prévus pour diminuer la consommation d’électricité: éclairage intelligent avec détection du mouvement sur le RAVeL, remplacement des luminaires par du LED, installation de compteurs intelligents dans les bâtiments communaux,… en plus de l’extinction de l’éclairage public nocturne commencé en septembre 2022. "S’il est plus difficile d’estimer la quantité de CO² économisée grâce à cette production d’énergie, les gains financiers sont estimés à environ 94 000€ par an (avec le prix de l’électricité à 0,60€/kWh)."