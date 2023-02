Un gîte dans le château d’eau du Windt, à Montzen

"On a commencé les démolitions, car la cuve disparaît (NDLR: le mur extérieur est indépendant). Il y a juste la partie centrale qui reprend l’escalier en colimaçon qui reste. Toute la paroi et le couvercle sont à démolir. Il y a 60 tonnes de béton à casser en petits morceaux et à évacuer !", partage le Plombimontois.

Chambre, salon, cuisine, salle de bains, tous les espaces de vie seront situés à cet endroit, ainsi qu’un espace wellness avec jacuzzi et sauna. "La cuve mesure 8 mètres de diamètre sur plus de 6 m de haut: il y a du volume ! On pourrait faire un gîte pour six mais on aurait dû cloisonner beaucoup plus. Ici, tout est ouvert, la coupole du toit sera visible de toutes les pièces, on aura vraiment la sensation d’être dans l’ancien château d’eau."

La tour et les escaliers y menant resteront à l’identique. "Avec l’augmentation des prix de tous les matériaux, des travaux de construction, on a dû adapter certaines petites choses. On aménage moins la tour en brique sous la cuve: on avait prévu de réisoler, d’enlever les tuyaux, etc. On se dit que cela n’est pas plus mal au final, on verra vraiment le style de l’époque !"

Une terrasse surplombera le tout, en donnant une vue imprenable jusqu’aux Fagnes. Le logement, déjà nommé Akwadom, devrait être prêt pour avril 2024.

Un autre projet

D’ici là, le couple avance également en parallèle sur un autre projet dans les ruines d’un château, situé à près de la gare à Montzen. Bombardé de la gare lors de la Seconde Guerre mondiale, il n’en reste plus grand-chose, cette fois-ci. "On n’a pas envie de reconstruire du faux vieux, on est en train de dessiner et calculer des solutions. On n’a pas encore introduit de demande de permis, mais on a des réunions avec le patrimoine, l’urbanisme, avec la commune et tous les signaux sont au vert. On avance sur les plans."