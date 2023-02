Plombières: le projet de parc paysager, Bocage sans frontières, avec notamment Aubel et Dalhem, sur la bonne voie

D’ici avril, les groupes de travail devront terminer d’écrire une biographie paysagère, un plan directeur sur 20 ans et un plan opérationnel sur cinq ans.

En dehors des 80% de subsides, différentes pistes sont déjà envisagées pour assurer le reste du financement. "J’avais pris contact avec le cabinet de la ministre Tellier, on a une promesse du subside de 60 000 euros pour du personnel, mais qui n’est pas encore ferme, a rapporté Marie Stassen, On travaille aussi avec la Province, qui était présente lors du dernier comité directeur, et on essaie qu’elle nous soutienne également. La porte est ouverte de leur côté. Pour le moment, on discute ainsi d’une hauteur de 5 000 euros de participation commune, chaque année, pour le fonctionnement du parc."

5 équivalents temps plein

Cet argent serait destiné principalement à l’engagement de cinq équivalents temps plein, dont un coordinateur dédié aux trois communes wallonnes, qui feront le lien avec le monde agricole et les gestionnaires de terrain. "L’idée est de remplir les projets Interreg pour aller chercher les financements d’actions, car l’on aura des coordinateurs capables de remplir ces appels à projets qui seront dans notre thématique !"

Plombières espère bénéficier d’investissements des communes frontalières, prêtes à investir chez nous pour tempérer les risques d’inondations.

Un des objectifs du projet est également de reconnaître le travail fait par les agriculteurs, dans l’entretien des haies, etc., et donc du paysage, et de le rétribuer à travers le tourisme. Les lauréats seront connus en mai (le projet sera auparavant présenté aux conseillers communaux) et la bourgmestre espère évidemment en faire partie. "Apparemment, on est en bonne voie !", dit-elle.