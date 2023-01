Un Triple Alaaf pour accueillir la Princesse Elena 1er et le Prince Panda 1er à Moresnet (Photos)

" Nous sommes fiers et heureux de pouvoir vous accueillir de nouveau après deux ans de pause. Malheureusement, les conditions hivernales ne sont pas avec nous mais aujourd’hui, on est tous de la même couleur ! ", a plaisanté le présentateur dans la salle du Viaduc à Moresnet. Tous les carnavalistes s’y étaient réunis en présence de la bourgmestre et des échevins pour accueillir la Princesse de Plombières Elena 1 e r, le Prince de KeNeHeMo Panda 1er et le petit prince WeHeLo Robin 1er.