Hombourg: les Joups rejouent leurs coups de cœur des 25 dernières années

En octobre 2022, la Royale Harmonie Saint-Joseph de Hombourg fêtait son centenaire par une soirée destinée aux jeunes, une " Oktoberfest " et une journée dédiée aux harmonies régionales et sociétés du village. Ces 20 et 21 janvier 2023, les Joups clôturent ces festivités avec un concert du 100e anniversaire dans leur salle à Hombourg (à 20 h, 8 euros l’entrée pour les plus de 12 ans.) Le thème choisi, ce sont "les coups de cœur des musiciens des 25 dernières années".