700 arbres abattus pour la zone artisanale de Plombières

"À partir de ce mardi, nous avons une zone de 7 000 m2 qui doit être déboisée. Les coupes de bois doivent être activées et les travaux ont débuté ce matin", confirme l’échevin de l’Économie et de l’Environnement Joseph Austen (OCP).

La zone à déboisser est conséquente : 7000m2. ©EdA LABEYE Philippe

Sur les réseaux sociaux, des citoyens ont relevé un chiffre interpellant: 700 arbres de différentes tailles à ôter. "C’est réaliste, on doit dégager 7 000 m2 mais on laisse 10 mètres de plantations en bordure des cours d’eau. Le reste doit en effet être défriché pour créer la zone. Il est clair qu’on va avoir des réactions par rapport à l’abattage, et en ce sens un article de presse n’est pas une mauvaise chose. Mais nous sommes inscrits dans un projet biodiversité de la Région wallonne, donc nous avons pris des engagements pour replanter des arbres et des haies d’ici la fin de cette année. Les arbres ici enlevés sont assez jeunes, ils ont une bonne vingtaine d’années. Ils seront réorientés vers du bois de chauffage."

Le bois récolté servira à chauffer des habitations. ©EdA LABEYE Philippe

Se pose également la question des valeurs écologiques et environnementales de la Commune de Plombières. "Il faut une vision plus globale. On veut conserver et protéger la nature au mieux, mais il faut aussi tenir compte de l’économie et du besoin de nos indépendants. Il faut essayer de concilier les deux, et c’est ce qu’on fait au niveau des projections futures via d’autres plantations."

Quelles parcelles, et pour qui ?

Le dossier est donc "dans sa phase exécutoire", et le marché (déjà lancé) devrait être attribué au plus tard début mars. Après le défrichage de la zone, qui ne se fera pas sans critiques, les travaux d’égouttage s’enclencheront à la fin du mois. "On doit créer une nouvelle voirie entre la zone artisanale (la rue du Casino) et la Nationale 608 du côté de Gemmenich (la rue de l’Église). Ce sera pour le mois de septembre. On espère finaliser l’ensemble du chantier au plus tard pour la mi-2024. Celui-ci est financé à 75% par un subside de la Région (de 600 000 € à 700 000 €) et il y aura 300 000 € à charge de la Commune. La demande est là: nous avons de petits artisans (NDLR: d’où le nom de la zone, que certains critiquent… vertement) , des indépendants locaux qu’on va déjà pouvoir inscrire sur une liste afin de les prendre en considération lorsque les parcelles – d’environ 1 000 m2 – seront mises en vente. Cette liste, qui s’adresse à des menuisiers, des couvreurs, des carrossiers, etc., sera vite complète. Nous aurons normalement dix terrains à attribuer, pour venir renforcer ceux qui sont déjà installés sur le site. Le souhait n’est pas de créer une grosse zone d’activités, pour éviter les gros dérangements dans le centre de Plombières, mais bien de répondre à la demande d’indépendants qui ont dû quitter la commune par manque de terrains disponibles. Nous aurons d’ici quatre ou cinq mois les éléments utiles pour définir le prix des parcelles", conclut Joseph Austen.