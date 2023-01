Des ateliers à Montzen pour réduire ses factures d’énergie

"On a reçu des subventions complémentaires, la semaine passée (NDLR : début janvier) , pour pouvoir mener ce type d’actions. Mais on avait anticipé et on les avait inscrites dès la modification budgétaire du mois de mars quand on constatait déjà que les prix du mazout et du gasoil étaient en train de flamber avec la crise ukrainienne. On a déjà mené ce genre d’actions par le passé et on les a remises au goût du jour", explique Julien Charlier, coordinateur du PCS.

Ces séances aborderont pendant deux heures (entre 10 et 12 h, les mardis), à l’ancienne maison communale de Montzen, différentes thématiques: chauffer sa maison (le 17 janvier) ; focus sur l’électricité (le 31 janvier) ; l’eau, l’or bleu (le 7 février) ; et les énergies au quotidien en questions-réponses (le 28 février).

"Le nombre de places est limité à 10-15 personnes car on essaie que cela reste orienté très pratico-pratique et que cela ne devienne pas une présentation ex cathedra . Les gens pourront venir avec leurs factures et poser leurs questions."

Les intervenants viendront de la coopérative Courant d’Air, d’Elsenborn. L’événement est ouvert à tous, même s’il a été présenté en priorité dans les CPAS. Le dernier atelier, plus orienté questions-réponses, a quant à lui été pensé dans un premier temps pour la septantaine de réfugiés ukrainiens, encore présents à Plombières. "Une cinquantaine d’entre eux participent aux cours de français langue étrangère. On essaie de dispenser un maximum d’heures en journée et en soirée grâce à une professeur et à quatre bénévoles, pour pouvoir répondre à la demande." Des ateliers similaires pourraient être finalement organisés en journée si le PCS observe une forte demande pour.