56 « méritants » plombimontois remerciés

Patrick Pelzer dénombre ainsi 40 années d’activité dans la Royale Fanfare de Sippenaeken tandis que Benoît Geelen a passé la même durée dans les rangs de la Royale Harmonie Saint-Joseph de Hombourg. Du côté de la Royale Chorale Sainte-Cécile de Plombières, Micheline Balaes-Meyer (60 années), Marie-Thérèse Pirenne (60 ans), Marcel Balaes (40 années) et Martine Piret (40 années) ont été mis à l’honneur. Quant à Josiane Stassen-Dejalle, elle fêtait ses 50 années au sein de la Royale Chorale Sainte-Cécile de Hombourg, Raymond Hannotte ses 50 ans au Royal Cercle Musical Saint-Georges et Théo Counotte ses 20 années de service dans la direction de la Royale Chorale Saint-Grégoire (17 de présidence et 3 de trésorerie). Parmi les "socles" de la Royale Harmonie Sainte-Cécile de Montzen, Benoît Franck (40 ans), Isabelle Perisse (40 ans), Ghislain Simons (40 ans), Serge Simons (40 ans), Christiane Xhonneux (40 ans), Jean-Marie Simons (50 ans), Marc Simons (50 ans) et Guy Xhonneux (50 ans) ont été cités pour leur longévité.

Les sociétés de tir de la commune étaient également représentées avec Willy Bastin, Gérard Roebroeks qui ont respectivement 50 et 40 années d’ancienneté à la Société Royale de Tir Saint-Étienne, Yves Deswysen et ses 20 années de secrétariat pour la Société Royale de Tir Saint-Brice, ou encore Christian Wiertz (40 ans), René Brouwers (50 ans), Pierre Habets (50 ans) et Louis Hanen (50 ans) de la Société Royale de Tir Saint-Lambert de Sippenaeken. Josée Tychon a quant à elle été mise à l’honneur pour ses 20 années de fonctions dirigeantes (secrétariat et trésorerie) dans l’Amicale des pensionnés de Gemmenich. François Charlier était lui doublement célébré: pour ses 25 années de présidence du Homereger Theater Grup ainsi que ses 25 années de secrétariat puis de présidence de la Fabrique d’Église de Hombourg.

Les 30 années d’activité et les 15 années de présidence de Léonard Hannotte et de Pierre Franssen, dans la locale montzenoise de la Fédération Nationale des Combattants, ont été également saluées. René Geron fêtait lui ses 50 années (dont 20 de présidence) au Royal Billard Club Le Progrès de Gemmenich.

Médailles de l’Académie

Ce dimanche matin, une volée de jeunes talents musicaux ont également été félicités pour la clôture de leur cursus à l’Académie de musique de Welkenraedt: Pauline Tchemtchoua (piano), Elia Theunis (piano), Lucie Niessen (guitare), Vinciane Muytjens (cor), Tim Lutterbach (trompette à la Société Royale d’Harmonie de Moresnet), Tom Nicolaije (cor dans la Royale Fanfare de Sippenaeken et la Société Royale d’Harmonie de Moresnet), Lise Frisschen (hautbois à la Royale Harmoine Saint-Joseph de Hombourg), Tom Bergmann (trombone à l’Harmonie Sainte-Cécile de Montzen), Yassin El Abbadi (trombone à la Royale Harmonie Saint-Cécile de Montzen) et Marie Habets (hautbois à la Royale Harmonie Saint-Cécile de Montzen).

Mérites sportifs

Mais les sportifs n’ont pas été oubliés, avec tout d’abord l’ASBL Auto-Cross Club Les Retardataires dans laquelle Pierre Didden, Martin Didden, Jean-Marie Didden, Henri Urlings, Marcel Nyssen cumulent chacun 40 ans d’ancienneté, et Vincent Hubert 20 ans comme trésorier. Et les résultats de Cédric Droeghaag (3e place en catégorie Tourisme jusque 2L), d’Henri Schmetz (3e place en catégorie Plateaux 4x4 plus de 1600cc) et de Gilles Didden (2e place en catégorie Cox préparée + titre de champion en Superfinale B) ont également été mis en avant.

De jeunes pongistes du Royal Club Tennis de table de Montzen ont aussi brillé cette année, c’est le cas d’Anna Spée (championne provinciale en dame 60, double dame 60 et double mixte 60 et vice-championne nationale en double dame 60), de Fanny Renkens (championne provinciale en double fille cadette et vice-championne provinciale en cadette et double mixte cadet) et d’Axelle Renkens (vice-championne provinciale préminime fille).

La Société colombophile Le Progrès de Plombières était célébrée avec Georges Linckens et ses 70 années d’ancienneté, Joseph Schmetz et ses 40 ans d’activité ainsi que sa 3e place au championnat de la fédération dans la catégorie espoir, ou encore la 2e place dans le même championnat de Ghislain Austen.

Finalement, deux sportifs qui ont fait briller la commune ont également été mis en lumière: le cycliste Johan Mees (qui a intégré en 2022 une équipe pro) et Marine Simonis qui s’est, elle, illustrée en pulvérisant le record de Belgique d’apnée en brasse.