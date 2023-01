Une première décentralisation, à Gemmenich, pour le Grand Môme

Le centre de jeunes, Le Grand Môme, installé rue du Lycée, à Plombières, possède désormais un local également à Gemmenich depuis ce 11 janvier 2023. "Cela fait longtemps que l’on voulait une décentralisation, c’est un premier pas qui est fait", se réjouit le coordinateur, Philippe Couchard, qui expliquait déjà en novembre dernier vouloir s’implanter dans les différents villages de la commune pour toucher plus d’adolescents. Le local est situé à l’ancien emplacement de la mutualité chrétienne, en face du café Le Kerff et appartient à la fabrique d’église. Un animateur y accueille désormais les jeunes entre 12 et 26 ans, les mercredis (de 13h à 18 h), les jeudis (de 18h à 20 h) et les vendredis (de 16h à 19 h). "C’est une petite pièce mais qui peut accueillir une dizaine de jeunes sans problème. On y a placé un divan, une petite TV avec une PlayStation 4, un kicker et des jeux de société", explique le coordinateur. Pour le premier jour d’ouverture, trois jeunes étaient au rendez-vous. "Deux venaient de Gemmenich et avaient déjà participé à des projets que l’on avait mis en place dans le village… Cela va s’installer petit à petit."