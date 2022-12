A Plombières, il cuisine 82 repas pour le Noël des plus démunis

"Pour ne pas embêter le client cette année, j’ai voulu payer les repas. J’ai demandé une petite remise à mes fournisseurs, et finalement presque tout a été offert. On peut d’ailleurs remercier La Fagnarde de Sourbrodt, les pommes de terre de chez Bonni à Lontzen ou la Maison Gilson de Barchon pour les emballages. Il y a encore un fournisseur, mais il préfère rester discret. J’ai tout reçu en début de semaine et j’ai cuisiné ces mercredi et jeudi."

Durant 6 h, Fabrice Lejar a déployé son art pour préparer des paupiettes de volaille sauce à l’orange sur lit de choux rouge, accompagnées d’airelles, d’une poignée de champignons à l’ail et de purée. "Normalement, nous n’avions pas de dessert… Mais, finalement, nous avons pu préparer quelques mignardises. Nous avons 82 repas pour 33 familles de Plombières. Tout est distribué ce vendredi, pour le repas du réveillon de Noël", poursuit-il… sans pour autant connaître les bénéficiaires.

En effet, c’est le centre alimentaire qui effectue la livraison à l’aide d’une liste de bénéficiaires établie par les assistantes sociales du CPAS de Plombières. "C’est un geste qu’on apprécie et que les gens vont apprécier, c’est la lumière de Noël qui éclaire mon cœur", lâche Christiane Quodbach, du centre alimentaire de Moresnet.

L’an prochain, Fabrice Lejar nourrit un espoir, celui de fédérer les autres restaurateurs de Plombières dans sa démarche. "Un pourrait faire la soupe, un second l’entrée, un troisième le plat… On verra", indique-t-il. Parce qu’il n’y a jamais assez de papas Noël pour ceux dans le besoin…