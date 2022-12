La culture du risque plombimontoise encouragée

Chez nous, la commune de Plombières a été primée grâce à son programme Nature et Transmission. L’objectif, c’est sensibiliser et former les citoyens de la commune à la prévention et à la gestion des crises environnementales, soit développer une culture du risque.

On se souvient encore de l’été 2021, durant lequel la région verviétoise et ses habitants, comme Plombières, ont été marqués par la violence des inondations. Cette culture du risque pourrait apparaître comme une barrière préventive pour tout le monde.

En plus des projets de préparation et d’information, une analyse des vulnérabilités environnementales et climatiques de Plombières devrait être réalisée dans le cadre de cet appel à projets remporté.

À travers Résilience, le Gouvernement Wallon souhaite mettre en lumière et récompenser les communes, venant des 4 coins de la Wallonie, qui ont imaginé des actions concrètes pour mieux se préparer aux risques environnementaux et climatiques. "Il nous faut" reconstruire ", mais reconstruire en mieux, en tenant compte des erreurs du passé et des défis du futur. Il s’agit de rendre notre territoire plus résilient et plus solidaire", insiste la ministre de l’Environnement. 6 autres projets ont également été retenus en Wallonie: à Esneux, à Mouscron, à Viroin-Hermeton (Namur), à Ottignies (Louvain-la-Neuve) et deux projets portant sur l’ensemble de la région wallonne.