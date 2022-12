La crèche géante de Plombières a retrouvé sa place dans l’église

Quel ouvrage, une fois de plus, réalisé par Jean-Marie Crémers et Daniel Leisten ! Comme de coutume, puisque l’histoire est âgée de 37 ans, le duo a monté la crèche monumentale (7 m de haut, davantage en profondeur et 10 m de long) de Plombières, en l’église Notre-Dame de L’Assomption de Plombières.