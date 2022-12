Le chantier rue de Birken (Plombières) est terminé

Le 20 juin 2022 s’ouvrait le chantier de la rue de Birken, visant à réhabiliter l’asphalte, à réaliser des trottoirs et à sécuriser l’accès à l’arrêt de bus. Depuis, une déviation était mise en place via Bambusch et la rue de Montzen. Mais l’axe a été rouvert à la circulation ce jeudi matin, avec près de deux mois d’avance sur le planning puisque celui-ci prévoyait 120 jours ouvrables alors que 81 furent nécessaires pour mener à bien ces travaux d’un montant de 477 000 € (subsidié à 60% par la Région wallonne).