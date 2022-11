Changement de présidence à la tête des Next Generation

C’était la fête le vendredi 18 novembre dernier chez les Next Generation de Plombières qui organisait sa 7e soirée carnavalesque (la 6e ayant été organisée en novembre 2019, juste avant le début de la pandémie). Une soirée qui "s’est déroulée dans une très belle ambiance festive". Les princes de Raeren, Teuven, Petit-Rechain, KeNeHeMo, Mont-Dison et WeHeLo étaient présents, tout comme bien évidemment la princesse de l’Entité de Plombières, Elena Ire. Durant la soirée, groupes de danses et chanteurs de la région se sont succédé dans le programme.