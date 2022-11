Deux mois plus tard, l’échevin de l’Aménagement du territoire, Romain Ganser (OCP), n’avait "ni bonne ni mauvaise nouvelle" à annoncer concernant cet appel à projets "cœur de village". "Nous attendons toujours les nouvelles du ministre, prévues pour le 31 octobre… Nous souhaitons cependant que le projet avance et la Région demande que les entreprises soient désignées pour la fin juin 2023. Au vu de ce planning serré, et étant donné que le prochain conseil communal est dans plus d’un mois (NDLR: avec le budget, qui plus est) , il nous a semblé opportun d’anticiper la décision du ministre et d’approuver le marché pour un auteur de projet dès ce jeudi soir." Si la Commune n’est pas sélectionnée, elle n’attribuera pas ce marché d’un montant estimé à 30 000 €… Donc pas de projet.

Michelle Habets, pour le groupe URP, a rappelé que l’esquisse devait faire l’objet d’une consultation citoyenne, comme annoncé par la majorité en septembre. "À quel moment va-t-elle être envisagée ?" "L’idée, c’est de définir maintenant un auteur de projet, de définir avec lui notre idée de base… Lui développera un avant-projet et c’est à cette étape-là que nous reviendrons vers les citoyens", a indiqué Roman Ganser, à l’impulsion pour ce dossier.