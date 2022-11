La session carnavalesque lancée ce samedi à Plombières avec une soirée

Cette soirée sera marquée par la présence de différents groupes (Los Cannonos, Glitter Girls, D’R Sasch, Mike Nüchtern, Kowalski, Tanzgarde Bötschebejer Seestürmer) et d’autres princes carnavals (celui de Petit-Rechain, ceux de WeHeLo et celui de Raeren). Deux autres soirées sont déjà prévues à l’agenda : le 18 novembre par la société Next Generation et le 26 novembre le Sietzung du Comité du cortège du carnaval de Plombières. "Faute de salle AMTF, on n’a pour l’instant pas d’autre choix que d’aller dans les villages voisins (NDLR: dans ce cas à Gemmenich) en ayant les vrais Plombimontois qui ne suivent pas spécialement…", glisse Thierry Collins.

Les cortèges sont quant à eux fixés au 18 février pour Plombières et au 19 février 2023 pour Gemmenich. L’ASBL Carnaval de Plombières est également à la recherche d’un hangar ou d’un entrepôt qui puisse accueillir le char princier dès fin mars 2023. "C’est une problématique que tous les groupes de carnaval rencontrent, les hangars se font de plus en plus rares. Il faut un endroit à l’abri du vent, de la pluie où il fait sec sans que le loyer ne soit trop excessif", explique le vice-président, et d’ajouter : "Il ne doit pas être directement dans la commune, un village voisin conviendrait bien aussi, mais le but n’est pas d’aller le mettre du côté de Verviers ou Eupen si on peut trouver plus près."