Les produits de nos producteurs au bar M&T

Sous le concept de La Ruche qui dit oui, quinze producteurs livreront leurs produits au bar M&T à Plombières chaque vendredi à partir de ce 4 novembre 2022. Parmi la liste, une grande partie est issue de la région, on retrouve ainsi les boucheries Amarelles (Montzen) et Du pré à la bouche (Dalhem), Chez Cocotte (Moresnet), La Cour Charlemage (Thimister), Le Potager d’Isalie (Andrimont), La Petite boulangère de Welkenraedt, Les Gourmandises de Marie (La Calamine), la Brasserie Grain d’Orge (Hombourg), Le Vin du Pays de Herve, Gelato Farm (Teuven) et À Fleur De peau (Thimister-Clermont). "J’ai trouvé quelques producteurs grâce aux trois ruches sur Liège, mais c’était plus difficile d’en trouver dans la région puisque c’est la première ruche. La plupart, j’ai été les rencontrer pour leur expliquer ce qu’était la ruche, à quoi ça les engageait. Quand ils s’inscrivent dans le réseau, ils sont libres de travailler avec les autres Ruches", partage Sabrina Rega, la gérante de la ruche et du bar, très enthousiaste, "Il y a 225 clients inscrits et 32 commandes pour la première c’est un bon début !" Quelques cadeaux et dégustations les attendent pour l’inauguration. Comme à chaque fois, ils pourront également rencontrer des producteurs entre 17 h 30 et 19 h. "Le bar sera toujours ouvert plus tard bien sûr !"