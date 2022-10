Plombières: les onze associations ont reçu leur aide du club de marche AMTF

Après de nombreuses années d’existence, le club plombimontois de marche AMTF stoppe ses activités, comme vous avez pu le lire en détail dans notre édition de ce jeudi 20 octobre. Ainsi, les membres de l’ASBL ont décidé de liquider les avoirs de l’association en donnant un coup de pouce à des associations de la commune. Elles sont onze à avoir été retenues et ont reçu leur chèque lors d’une partie protocolaire qui s’est déroulée dans la salle du conseil communal, faute de pouvoir avoir accès à la salle AMTF. Ainsi, l’unité de soins palliatifs du foyer Horizon, le Comité du cortège de carnaval de Plombières, le FC Trois frontières, la Royale chorale Sainte-Cécile, le Vélo Club Plombières, les Bons amis de Plombières et le home Regina ont reçu un chèque de 2 900 €. Et le Babele Groupe, Promotion de Plombières-village, le club canin de Plombières et le comité de gestion du vieux couvent et de la maison Orval ont reçu un chèque de 1 450 €.