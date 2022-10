Les Moulins du Val-Dieu obligés d’enclencher un groupe électrogène

"Nous avions un fournisseur d’électricité avec un contrat fixe, mais le gestionnaire de réseau de distribution (NDLR: ORES) a décidé, au printemps, de ne plus laisser ce fournisseur fournir de l’électricité car il est en difficulté financière", raconte Benoît Brouwers.

« On a acquis un groupe électrogène… c’était une question de survie »

Le site s’est donc tourné vers un autre fournisseur qui, au fil des mois, a quadruplé la facture mensuelle, passant de 8 500 € à 35 000 € ! Le site de l’ancien Moulin Meyers (le site au Val-Dieu n’est pas concerné) n’a pas eu d’autre choix que de procéder à l’achat… d’un groupe électrogène. "Ça ne correspond clairement pas à nos valeurs mais on doit différencier nos approvisionnements. On va installer, pour le printemps prochain, 260 panneaux photovoltaïques… Mais ça ne représentera que 10% de notre consommation. On a acquis un groupe électrogène pour jongler au niveau de l’énergie, c’était une question de survie pour nous. On travaille en circuit court, avec des agriculteurs et des artisans qu’on connaît. On souhaite pérenniser les activités de nos boulangers, préserver l’économie locale et les emplois de la région. Le groupe électrogène, c’était une question de choix qu’on devait faire en attendant une régularisation au niveau de l’énergie. L’aide des Gouvernements est clairement insuffisante. Ce qu’il faut, c’est changer les règles du marché de l’électricité car les aides ponctuelles ne vont pas aider la filière sur le long terme."

Le groupe électrogène sera en fonction à la fin de ce mois, en espérant qu’il soit enclenché le moins souvent possible. "Il faut vraiment prévoir des mesures urgentes pour sauver toute la filière. Si on n’a plus d’artisans, de boulangers, ce sera compliqué pour tout le monde. Notre objectif, c’est de les sauver aussi. De sauver le circuit court", souligne Benoît Brouwers.