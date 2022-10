Une première bourse d'oiseaux pour Le Colibri de Hombourg : quel avenir pour cette passion?

Décidément, Plombières est une terre de passionnés d’oiseaux. Après la bourse de l’Eurogio à Gemmenich il y a deux semaines, Le Colibri de Hombourg organisait ce dimanche 23 octobre 2022 une première bourse d’oiseaux, dans la salle du stand de tir à Plombières. "Durant une vingtaine d’années, jusqu’en 2019, on organisait une exposition annuelle avec un concours où les exposants étaient jugés avec différents prix à la clef. Mais le Covid est passé par là, on a perdu des membres et il y a de moins en moins d’amateurs qui désirent exposer. On s’est finalement tourné vers une vente, qui demande moins de préparation. Exposer ses meilleurs sujets, c’est un travail considérable. Ici chaque amateur fixe son prix, c’est la rencontre entre le vendeur et l’acheteur finalement", explique Olivier Beckers, trésorier. Ils étaient ainsi une trentaine de passionnés samedi dès 7 heures venus pour vendre "principalement des canaris, de couleurs et de formes, des oiseaux exotiques et des espèces indigènes élevés par les amateurs." Le Colibri a profité de sa localisation au pays des trois frontières pour attirer des éleveurs des Pays-Bas et d’Allemagne, en plus de ceux de la province de Liège. "On espère perpétuer ce nouveau rendez-vous du moment que l’on a des forces vives dans le comité et des amateurs d’oiseaux intéressés", partage Olivier Beckers, et de glisser, "Il ne faut pas se voiler la face, cela n’attire plus trop, il n’y a pas beaucoup de relève. C’est un hobby qui demande énormément de temps et de plus en plus d’argent. Le prix des graines a augmenté par exemple". Et le permis de détention d’un animal de compagnie en Wallonie, entré en vigueur le 1er juillet 2022, n’aide pas. "Il ne fait pas du bien non plus. À Plombières, c’est totalement gratuit, mais il y a des communes qui demandent cinq voire dix euros parfois, si c’est pour acheter un canari, cela peut en décourager certains."