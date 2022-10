Fruit d’une union "d’un groupe d’amis de la maison des jeunes et du P.A.C." en 1972 afin de créer une marche internationale (qui réunit 824 marcheurs), l’ASBL fut constituée en 1976. Durant quatre décennies, elle organisa une marche en septembre ainsi qu’une "Marche du Souvenir et de la Souffrance" en décembre, permettant de relier Plombières à Houffalize sur près de 110 km. Un rendez-vous qui attirait, chaque année, près de 200 marcheurs de nationalités diverses.

"On l’organisait une fois dans un sens, une fois dans l’autre. Elle permettait de commémorer le trajet que le général Patton avait pris en 1944 pour stopper les Allemands dans les Ardennes. Nous avions également la grande marche du mois de septembre, mais cela fait des années que nous n’organisons plus rien. Nous avons cessé ces activités il y a trois ou quatre ans, avant le Covid donc. Nous n’avions pas vraiment de relais au sein du comité, les membres montaient en âge et c’étaient aux jeunes de prendre la relève… Mais c’est un problème que rencontrent de nombreuses ASBL", pointe Alain Engels, fils d’Alphonse Engels qui, à 91 ans, assure toujours la présidence de l’ASBL.

Verviétois d’origine (il a habité à Petit-Rechain), Alain Engels est "arrivé à Plombières à l’âge de 12 ans". Il réside désormais à Lontzen. "Mon père est Plombimontois d’origine, il habite toujours dans la maison où il est né. Il a toujours été très porté sur tout ce qui touche Plombières, et s’est toujours fort investi. Moins à présent, ce qui est logique vu son âge. Personnellement, je m’occupe encore des activités qui se tiennent à Plombières et je suis, si on veut, le porte-parole des ASBL de Plombières. J’ai encore beaucoup de connaissances et on travaille encore beaucoup avec eux."

Un sentiment amer

En 2018, l’ASBL décide de vendre, pour 25 000 €, sa salle AMTF à la Commune de Plombières, "un prix fixé par le comité d’acquisition chargé de la vente". "C’est une salle que nous avions depuis des décennies. Sachant qu’on allait arrêter nos activités, nous l’avons vendue à la Commune mais il était stipulé qu’on pouvait en disposer quatre fois l’année sur une période de 15 ans. Nous avions en tête d’organiser de petites fêtes entre membres, etc. Mais la salle n’a jamais été entretenue, déplore Alain Engels. Elle est restée en l’état et est, depuis, devenue plus ou moins insalubre. Son gros problème, c’était l’électricité. On aurait pu remettre ça en ordre, il y avait moyen en quatre ans… Enfin ça n’engage que moi. Quand on l’a revendue, il avait été question qu’elle resterait une salle culturelle. Ce n’est pas vraiment le cas et je crois pouvoir dire, au nom des ASBL et surtout du club, qu’on est amer par rapport à la situation. Toutes les ASBL se battent pour avoir une salle à Plombières, mais il n’y a pas grand-chose qui bouge."

Onze associations aidées financièrement

Paradoxe de la situation, l’ASBL qui a convié de nombreuses associations ce samedi soir doit tenir sa cérémonie… dans la salle du conseil communal ! "On y invite les anciens membres, des ASBL… Oui, mon papa sera là. L’ASBL va être dissoute mais il faut au préalable liquider les avoirs bancaires. On parle de près de 30 000 €. Nous allons donc soutenir onze associations plombimontoises actives dans le monde culturel, sportif ou social. Elles sont principalement du village, mais il y a aussi l’unité de soins palliatifs et les services des résidences Régina de Moresnet. Les liquidateurs se sont chargés de préparer différentes parts, entre 1450 (une part) et 2 900 € (deux parts) pour une association", chiffre Alain Engels.

Un geste généreux, altruiste et symbolisant à merveille l’esprit de l’ASBL AMTF qui a toujours œuvré avec soin à la qualité et au maintien des activités locales. "On a prévu des chèques pour chacune de ces associations, qu’on attend donc ce samedi à 19 h"… à la maison communale, donc, faute de pouvoir "boucler la boucle" dans la salle AMTF.