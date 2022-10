Ainsi, ont prêté serment dans les mains de Joseph Austen (bourgmestre faisant fonction): Alexia Beer, Shana Brolet, Cyril Cremer, Alessio Cuculo, Claude Demoulin Henao, Nolan Franck, Cheyenne Frankenne, Chloé Hendricks, Mathys Kindermans, Erin Kohl, Evan Leruth, Lucie Leveque, Théodore Malkomes, Luca Maréchal, Augustin Stassen, Kenaya Sunda, Noé Taeter, Émile Vandenbroeck, Lise Waucomont et Cyril Xhonneux. Ces jeunes de 11 et 12 ans se réuniront dès le 20 octobre afin d’entamer les démarches qui déboucheront sur de nouvelles idées et de nouveaux projets.