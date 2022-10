Un centenaire au beau fixe pour l’harmonie Saint-Joseph et ses Joups

Ainsi, après une messe en l’honneur des Joups célébrée dans l’église Saint-Brice, c’est en cortège qu’ont rallié les harmonies voisines et amies le parking de la salle St-Joseph pour la partie protocolaire et son frühschoppen. "Je voudrais remercier tant les harmonies que les associations villageoises pour leur participation."

Lors de cette journée marquée par le centenaire, il était impossible pour le président des Joups de ne pas jeter un œil sur le passé avec notamment une expo.

"Nous avons mis sur pied une exposition dans la salle retraçant ce centenaire. Ensuite, une brochure de 80 pages a été éditée et vendue au prix coûtant de 12 euros. Elle retrace dans le détail notre harmonie et est largement illustrée. Je remercie Albert Stassen pour son travail à ce sujet. D’ailleurs, nous ne pouvons parler des festivités de notre centenaire sans penser aux festivités précédentes. Par exemple, lors du 25e anniversaire, il y eut une trentaine d’harmonies dans le centre de Hombourg. Quelque chose d’inimaginable aujourd’hui. Quant au 50e, il fut marqué par la pluie. Mais l’anniversaire avec le plus de fastes fut sans conteste celui du 75e en 1997. Avec une énorme fête. Mais en son temps, nous avions deux ans de préparation. Alors qu’à cause de ce satané Covid, nous n’avons eu que quelques mois de préparation seulement pour notre centenaire." Enfin, les membres de l’harmonie ont pu déguster la bière à leur effigie. "On a fait brasser une bière chez nos amis de Grain d’Orge, la Joupie. Qui est délicieuse selon les retours que nous avons eus."