Un siècle d’existence pour les Joups

"À l’époque, quand les deux harmonies se croisaient après la procession, le but était de jouer le plus fort pour faire dérailler l’autre. Mais depuis cinquante ans, c’est devenu du folklore, c’est une émulation, plus qu’une rivalité."

L’harmonie de Hombourg lors de son 25e anniversaire en 1947. ©Syndicat d’initiatives de Hombourg

Depuis 1994, c’est François Hagelstein qui assume la présidence de l’harmonie (comme son papa avant lui, Raphaël Hagelstein, qui fut le deuxième président). Parmi les nombreux bons moments passés au fil de ces années, il pointe la participation au Grand-Prix de Francorchamps entre 2015 et 2018. "Ce fut un honneur incroyable de pouvoir y jouer la Brabançonne. On venait nous chercher en car, comme des grands alors que l’on est de petits amateurs. Il avait fallu recoudre les boutons détachés, on avait acheté de nouveaux souliers, tout le monde avait vraiment pris ça à cœur parce que c’était Francorchamps", confie-t-il.

La Royale Harmonie Saint-Joseph de Hombourg au Grand Prix de Spa Francorchamps en 2016. ©Syndicat d’initiatives de Hombourg.

Après cent ans d’existence, les Joups font partie intégrante du folklore de l’entité. Une septantaine de membres font vivre l’harmonie dont une vingtaine de jeunes. " On a souffert pendant le covid et on avait très peur que les membres ne recommencent pas. Heureusement, on a eu la chance d’avoir pu organiser notre concert annuel (NDLR : sous la direction de Joël Hurard) juste après le Covid. Cela a été un but pour motiver les membres, surtout les jeunes. J’ai envie de dire que l’on se porte à merveille, mais le tunnel est long, on ne peut pas se vanter, on ne sait jamais ce qui viendra demain. On a très peur d’un effet boule de neige, il suffit qu’un arrête pour que dix arrêtent ", partage le président, qui dirige également l’orchestre des jeunes. Le centenaire tombe à pic pour impliquer l’ensemble des membres.

Une bière, une expo et trois journées festives pour le centenaire

Les festivités du centenaire se dérouleront sur trois jours: les 7,8 et 9 octobre 2022.

Le centenaire de la Royale Harmonie Saint-Joseph de Hombourg fera vivre le village ces 7, 8 et 9 octobre 2022. La société a pensé aux jeunes comme aux moins jeunes.

Vendredi, la salle Saint-Joseph recevra DJ Bryan tandis qu’une Oktoberfeest sera organisée samedi. Le costume tyrolien sera de rigueur.

Dimanche, ce sera finalement la journée des harmonies. Après la messe à 10 h 30, huit sociétés musicales de l’entité se rendront en cortège jusqu’à la salle. "Notre société consœur, les Brices, va nous précéder pour défiler de l’église jusqu’à la salle", précise François Hagelstein.

Une fois sur place, après une partie académique, elles joueront chacune à leur tour. "Après cette partie officielle, on espère que les musiciens des différentes harmonies vont jouer ensemble l’après-midi. Mon fils, explique le président, s’est marié il y a six mois et comme il jouait dans trois harmonies et un groupe, on avait pris cinq musiciens de chaque harmonie, que j’ai ensuite dirigés. On a passé des moments extraordinaires aux répétitions, etc. Cette rencontre, c’était fabuleux avec ces gens avec lesquels on avait très peu parlé alors qu’ils sont musiciens comme nous. On s’est dit: ça, il faut qu’on le refasse !"

L’idée est ainsi de décloisonner les harmonies afin que tous les membres (également les anciens Joups qui ont bien sûr été conviés) puissent échanger autour de leur passion commune et se rappeler leurs histoires.

Et ils pourront le faire avec un verre de bière du centenaire à la main, la JouPie, brassée spécialement pour l’occasion par la brasserie Grain d’Orge. "On voulait marquer le coup pour le 100e anniversaire. On a passé de très bons moments à déguster la bière, à ajouter un peu de malt, de la mangue, etc., pour arriver à un résultat qui, à notre goût, est très réussi", glisse le président. Il sera possible d’en acheter des packs à l’annexe de la salle.

Une exposition rétrospective des 100 ans de l’harmonie y a également été mise en place par Albert Stassen. Une brochure historique de 80 pages sera également vendue à l’occasion du centenaire.

Finalement, la septantaine de membres de la société étrennera à l’occasion de son centenaire une nouvelle tenue. « Il était temps que l’on change, notre tenue avait 25 ans. C’est important aussi pour les jeunes qui ne voulaient plus porter ces vieux costumes avec ces grosses lignes rouges sur le pantalon, les écussons, les képis. Tout ça, c’est dépassé… »