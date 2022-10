Lors de ce week-end, beaucoup de personnes sont venues assister aux prestations des militaires. "On a été super bien accueillis dans tous les villages que nous avons traversés, explique Fabien Leisten. Sincèrement, on ne s’attendait pas à un accueil pareil, comme à Battice ou à Aubel par exemple où il y avait 350 spectateurs. C’était incroyable. De plus, les gens sont réceptifs et sont très intéressés. Ils nous posent des questions et c’est pour cela aussi que nous faisons ce type de commémorations. Car non seulement on perdure la mémoire des soldats qui sont tombés mais aussi on apprend aux jeunes ce qui s’est passé et pourquoi maintenant nous sommes libres."

Mais, comme dans toutes batailles, il y a eu des pertes. "On a perdu quelques éléments durant la bataille ! Car entre vendredi et samedi, on a eu de la pluie et du vent. À tel point que des tentes se sont même envolées. Mais on s’est adapté. On a toujours été dans les temps et tout s’est déroulé comme prévu."

Quant au futur et une possible nouvelle reconstitution de ce type, "rien n’est encore prévu car cela nous a quand même demandé deux ans de travail et de préparation. Il a fallu rechercher les itinéraires de l’époque, savoir quelle unité était présente et où pour en faire de même,… Maintenant, on pourrait essayer de faire quelque chose pour le 80e anniversaire dans deux ans. Ce n’est qu’une idée encore pour le moment. Mais vu l’entrain des personnes présentes tout au long de ces trois jours, il y a matière à travailler et à refaire quelque chose en 2024."