Réouverture des mines: des affiches « illégales » collées dans des communes de la région verviétoise

Ces affiches empruntent les codes des avis d’urbanisme utilisés par les Communes. Elles énoncent une série de questions déclinées en info/intox. Surtout, elles invitent le citoyen à s’opposer formellement "à tout projet d’exploration et d’extraction minière" en écrivant un mail aux ministres Tellier, Di Rupo et Henry.

Parmi les Communes nommées, celle de Welkenraedt. "Ce n’est pas une démarche communale. On avait entendu parler d’un projet sur Plombières mais pas chez nous. La Commune de Welkenraedt n’a jamais été appelée à se positionner sur un projet d’exploitation, je tombe un peu des nues", déclare le bourgmestre Jean-Luc Nix.

« Je ne savais pas qu’il y en avait à Verviers »

Marie Stassen, bourgmestre de Plombières, a connaissance de ces affiches, mais "je les ai vues sur Plombières et La Calamine, je ne savais pas qu’il y en avait jusqu’à Verviers".

Marie Stassen, la bourgmestre de Plombières, craint que ces affiches ne détériorent les relations avec le cabinet. ©EdA LABEYE Philippe

La bourgmestre suit attentivement le projet d’adoption d’un nouveau décret mais elle s’étonne des buts poursuivis par cette "campagne". "C’est quelqu’un de quand même bien renseigné… Il y a, c’est vrai, une task force. Mais c’est présenté comme un avis d’urbanisme, collé sur des terrains privés, sur des bulles à verre… Informer ne me dérange pas, mais la manière n’y est pas. La task force est menée par Plombières et La Calamine. Nous avions voulu rencontrer le ministre Di Antonio en 2019 et nous avons, depuis, rencontré trois fois le cabinet de la ministre Céline Tellier. Ils souhaitent faire passer le décret en seconde lecture…"

« Nous ne sommes pas contre le décret »

La Commune a pu "rencontrer le nouveau gestionnaire du dossier à l’Administration et au cabinet". Les contacts sont, pour l’instant, plutôt positifs. Marie Stassen redoute que ces affiches ne viennent perturber "la collaboration qu’on a avec eux". "Nous sommes accompagnés depuis trois ans par un professeur d’université pour analyser ce décret. Nous avons pu travailler sur pas mal de choses (la représentation du citoyen, la signature du ministre, la position de la place de l’eau, etc.). Donc la personne qui est derrière ces affiches a raison de dire qu’il y a un décret en devenir. Mais nous ne sommes pas contre le décret ! S’il n’y en a pas, c’est le code sous-sol des années 20 qui est appliqué, et ça ne va pas du tout. Nous, on soutient le cabinet dans le fait d’avoir un autre décret. Mais nous ne sommes pas encore pleinement satisfaits du projet. On a travaillé avec le cabinet pour des propositions très concrètes de modifications, d’amendements. Nous avons encore eu une réunion Teams le 8 septembre. Il ne faudrait pas que ces affiches nuisent aux relations, ce n’est pas l’objectif. On pense qu’il faut un décret, même si les balises de départ n’étaient pas bonnes."

« C’est un peu complotiste »

Encadrer plutôt que subir, telle est la position privilégiée par la Commune de Plombières qui ne cache pas son opposition claire à tout projet de réouverture d’une mine (et, parallèlement, son soutien au projet de télescope Einstein dans l’Eurégio, incompatible avec une exploitation minière). "Je le redis: je ne sais pas qui a écrit ce truc. La personne est au courant de certaines choses, mais c’est aussi un peu complotiste. Je n’ai pas l’impression que le décret est mis en place pour rouvrir une mine, même s’il est clair que la situation géopolitique actuelle pose plein de questions sur les ressources. De notre côté, nous sommes sur la balle depuis le début avec la task force, et j’ai le soutien de la Conférence des bourgmestres de l’arrondissement. Le décret, c’est un cadre légal pour la gestion des sous-sols (et pas que des mines, d’ailleurs, il y a aussi les carrières). On est vigilant mais c’est problématique d’avoir ces affiches présentées comme cela et non signées. Enfin, il y a eu un projet de Walzinc en 2017, mais depuis que je suis là (NDLR: décembre 2018) il n’y a plus eu de demande. Ceci dit, il est important d’avoir un décret", conclut Marie Stassen, visiblement curieuse de découvrir cet auteur et ces courageux colleurs d’affiches.