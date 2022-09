Un dimanche pour la transition à Plombières

Le potager de Montzen proposera des visites et la Maison de la transition un vide dressing. Des ateliers couture et d’apprentissage du rangement (par une home organiser) auront lieu. La Royale Harmonie Sainte-Cécile de Montzen et "All of me"(piano) assureront l’animation musicale. "Le marché se veut informatif, gustatif et convivial!".