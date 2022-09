Ces camions originaux ont la particularité de disposer d’une plaque vibrante. "Ils s’immobiliseront tous les 20 mètres pour vibrer quatre fois durant 16 secondes, ceci afin d’effectuer une échographie de notre sol", indique la Commune de Plombières.

Cette étude s’inscrit dans le cadre du projet de télescope Einstein. Elle permettra de "déterminer si notre sol est suffisamment calme pour accueillir le télescope".

Le télescope Einstein représente un investissement de près de deux milliards d’euros. Il aurait pour but d’étudier la fusion des trous noirs, et donc de l’Univers ( voir notre édition du 18 septembre 2020). L’Eurégio (Belgique, Allemagne et Pays-Bas) est l’une des deux zones étudiées pour son implantation. La Commune de Plombières s’est montrée intéressée par ce projet qui pourrait engendrer des retombées conséquentes… Mais aussi enterrer définitivement un éventuel projet de prospection géophysique et géochimique et de forage, comme celui soulevé par Walzinc en 2017 afin de relancer une exploitation minière. "Le projet Einstein permettrait de garantir 50 années de calme sur la région ainsi que la préservation de la nature", déclarait en juillet Marie Stassen, bourgmestre de Plombières, en marge de la candidature pour créer un parc naturel transfrontalier.