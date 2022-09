Bientôt un conseil des jeunes à Plombières

Un conseil communal des jeunes devrait prochainement voir le jour à Plombières. "On a déjà un conseil des enfants, un conseil consultatif des aînés, le conseil communal, il nous manque un conseil pour représenter les 13-18 ans", a appuyé la bourgmestre, Marie Stassen, lors du conseil communal de ce mercredi 14 septembre 2022. "L’objectif est de permettre à tous ces jeunes de s’exprimer, de participer à la démocratie, d’avoir une voix consultative pour le collège et le conseil." Un règlement d’ordre intérieur a été établi par l’échevine de la Jeunesse, Nadine Schyns, en collaboration avec l’AMO, le PCS et le Grand Môme. Le point a été approuvé, mais le groupe URP a voté contre. Michelle Habets a dénoncé un point glissé "en catimini". "Notre analyse du ROI, le règlement d’ordre intérieur, a été assez brève puisque l’annonce a été faite avec la convocation au conseil. Nous aimerions que le point soit reporté de manière à ce que l’on puisse approfondir le projet de ROI et répondre à une série de questions comme le fait d’autoriser ou pas des jeunes ne venant pas de la commune, les équilibres entre villages, etc.", avait alors réclamé Marc Belleflamme. La majorité a préféré passer le point, la bourgmestre évoquant l’urgence et l’idée que ce serait aux jeunes de peaufiner le règlement.