Un nouveau visage pour le site minier

Les travaux de réaménagement du site minier à Plombières se sont terminés fin juillet, et son inauguration avait lieu ce jeudi 25 août 2022. Les espaces extérieurs ont été complètement repensés pour un budget approchant les 700000 euros. On y retrouve dorénavant: des aires de jeux et un Bike Park pour les enfants, et une partie plus détente pour les parents avec deux pistes de pétanques, deux tables de ping-pong,.. Pour les sportifs un parcours santé est également installé ainsi que trois tracés de course à pied. Les culots de fonderie ont également été mis à nus avec des panneaux explicatifs."Le prochain objectif c’est de relier le site avec celui de l’ancien lycée de Plombière où un Dirt Park et un Pumptrack doivent voir le jour pour les plus grand. On veut vraiment que Plombières deviennent un lieu incontournable pour le loisir en extérieur", avance la bourgmestre, Marie Stassen.