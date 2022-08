Plombières: le site des Trois Bornes, entre histoire et nature

Le site accueille également une plaine de jeux accessible gratuitement ainsi que le plus grand labyrinthe des Pays-Bas, équipés de fontaines et de jets d’eau.

De nombreuses balades

Le site des Trois Bornes, ce sont ensuite de très nombreux itinéraires cyclables et d’innombrables promenades. Il s’agit de celles proposées par les communes de Plombières, La Calamine, Vaals et Aix-la-Chapelle ou encore des neuf "routes des frontières" de l’Eurégionale 2008. Ces balades développent des thèmes historiques comme l’exploitation minière du zinc, le fossé qui entourait le Reich d’Aix-la-Chapelle ou encore le territoire de Moresnet neutre."Il y en a pour tous les niveaux, tous les publics, tous ceux qui aiment bien la nature et se promener… La balade la plus prisée par ceux qui cherchent une petite, c’est celle du Blaireau de 4,4 km avec moyen de raccourcir à 2,4 km.""C’est un sentier d’interprétation de la nature pour permettre aux enfants de la découvrir sous ses différentes formes", ajoute Nadine Schyns, échevine du Tourisme de Plombières.

Finalement, que ce soit après l’effort ou simplement pour le plaisir de profiter du cadre, une petite dizaine d’établissements horeca et leurs terrasses proposent une pause gourmande.

Une entrée vers Plombières

Près de 5000 personnes ont pris des renseignements au bureau d’accueil des Trois Bornes en 2021.

Depuis juillet 2020 ( voir notre article du 4 juillet 2020), le site des Trois Bornes compte un bureau d’accueil touristique fixe au pied de la tour Baudouin.

La Commune de Plombières vise un tourisme doux, pas les masses.

Après une première année concluante, avec plus 4600 visiteurs aidés, l’année 2021, toujours marquée par la crise sanitaire, a attiré plus de 4900 curieux."Il y a évidemment plus de passage en réalité puisque le chiffre ne comprend que les personnes qui demandent des renseignements, note l’échevine plombimontoise du Tourisme, Nadine Schyns. Depuis l’ouverture du bureau, les commerçants locaux signalent une augmentation conséquente de visiteurs, principalement hollandais", rapporte-t-elle avant de préciser que l’objectif n’est pas d’attirer toute la masse de touristes des Trois Bornes car Plombières vise un tourisme doux."On n’a pas beaucoup pu avancer sur le développement du site à cause de la crise sanitaire, mais il y a actuellement des pistes de développement pour la partie loisir", conclut l’élue.