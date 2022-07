Super, honnêtement. Beaucoup de doutes ont été effacés ces quatre dernières semaines. L’intégration dans l’équipe se passe super-bien, idem à Malmedy dans mon boulot en tant qu’architecte. C’est très positif.

Comment s’organise votre quotidien?

Comme prévu: j’octroie un mi-temps à la commune et un mi-temps en tant qu’architecte. Le lundi, ce sont essentiellement des réunions de Collège et communales. Le mardi, je suis à Malmedy. Le mercredi et le jeudi sont pour la commune. Et le vendredi pour mon job d’architecte. En free-lance, je me laisse la possibilité de répondre à des mails, au moins une demi-journée dans la semaine.

Qu’est-ce qui vous a le plus surpris depuis un mois?

Vu que je sais depuis un moment que je vais devenir échevin, j’ai déjà un peu pris le pli. Je m’y suis préparé. Si ce n’est le nombre de mails, mais je m’y attendais.

Quels sont les dossiers qui seront, selon vous, particulièrement sensibles d’ici la fin de la mandature (décembre 2024)?

Au niveau de Plombières, il y a le point sensible des lotissements. Plombières est une commune attractive. Énormément de lotissements et de lotisseurs souhaitent s’implanter ici, mais il ne faut pas urbaniser à tout prix. Ce sera surtout ça l’enjeu: construire intelligemment et ne pas urbaniser les sols à tout va.

C’est clair que la transition se fait assez bien, aussi, car même si j’ai encore énormément de choses à apprendre et à voir, j’ai un métier qui me donne des prérequis et me permet d’être rapidement opérationnel. L’urbanisme est une compétence très complexe, sans cesse en train de se renouveler, notamment à la suite des inondations. On pense à construire de manière plus écologique et plus économique, mais il y a également la densité de constructions à réfléchir. On doit tenir compte de 36 paramètres. On ne peut plus, par exemple, construire sur des parcelles de 1500 m2comme avant. On doit réfléchir à la densité et non continuer à urbaniser le long de nos routes, même si le plan de secteur le permet.

Votre arrivée a suscité le débat au sein du conseil, l’URP critiquant l’arrivée d’un cinquième poste d’échevin (ne visant pas la personne mais bien l’ouverture du poste). Pas l’idéal…

C’est clair que j’aurais préféré que l’arrivée soit un peu plus tranquille. Maintenant, hormis au niveau du conseil communal, j’ai connu très peu de réactions négatives. J’ai eu beaucoup de réactions positives. Je ne garde que ça et je continue d’avancer. Maintenant, place au travail!